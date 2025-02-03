Монтойя назвал условие, при котором Ферстаппен не сможет победить Хэмилтона в сезоне-2025

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о перспективах семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в новом сезоне.

«То, что случилось с Хэмилтоном, произошло и с Фернандо Алонсо. У них всё ещё 100% скорости, но если машина недостаточно хороша, то им сложно показать себя. Однако как только машина способна побеждать, такие гонщики моментально выходят на первый план. Если у Льюиса будет в этом сезоне быстрая машина, то мы увидим старого Хэмилтона, которого не сможет победить даже Макс Ферстаппен. Вопрос скорее в том, как «Феррари» планирует поддерживать его мотивацию?» — приводит слова Хуана Пабло Монтойи Crash.

Напомним, предстоящий сезон станет для Хэмилтона первым в составе «Феррари» после 12 лет выступлений за «Мерседес».