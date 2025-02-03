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Култхард: будь британцы американцами — все бы знали, как мы гениальны

Култхард: будь британцы американцами — все бы знали, как мы гениальны
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о разнице в менталитете британцев и американцев.

«У нас в Великобритании есть чем похвастаться. Если бы мы были американцами, то все бы знали, насколько мы гениальны в создании гоночных автомобилей, у нас было много блестящих гонщиков и чемпионов мира. Но мы британцы, поэтому мы более сдержанны в этом вопросе. Только три команды Формулы-1 не базируются в Великобритании. Мы буквально Кремниевая долина инженерии, дизайна и строительства быстрых гоночных автомобилей.

Я добился умеренных успехов в своей карьере и не попадал в категорию лучших из лучших, но я был достаточно хорош, чтобы войти в историю этого вида спорта, с учётом поддержки со стороны крупных британских команд», — приводит слова Култхарда RacingNews365.

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