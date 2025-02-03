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Де Врис рассказал, о чём он общался с Ферстаппеном перед дебютом в Формуле-1

Де Врис рассказал, о чём он общался с Ферстаппеном перед дебютом в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Ник де Врис рассказал, какое сообщение он получил от соотечественника, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена перед своим дебютом в Формуле-1 в 2022 году.

«Мы были знакомы ещё с детства, так что переписывались с ним по этому поводу вечером. Он сказал мне несколько приятных и ободряющих слов. Это было очень необычно. Мой отец тогда находился в Монако, поэтому в субботу вечером он поехал в Монцу на чужой машине», — приводит слова Ника де Вриса F1oversteer.

Напомним, в сезоне-2023 де Врис выступал за команду «Альфа Таури». Он принял участие в 10 гонках. После Гран-при Великобритании Ник был уволен из команды и заменён на австралийца Даниэля Риккардо.

Ранее увольнение де Вриса из «Альфа Таури» попало в пятёрку самых громких в «Ред Булл».

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