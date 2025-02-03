Проколы Сайнса и Хэмилтона в Катаре были вызваны износом шин, а не обломками зеркала

Компания «Пирелли» опубликовала итоги расследования ситуации, случившейся на Гран-при Катара, в котором пилот «Феррари» Карлос Сайнс и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получили проколы. Об этом сообщает The Race.

Изначально предполагалось, что проколы покрышек были вызваны большим количеством осколков зеркала заднего вида с машины «Уильямс» Александера Албона на стартовой прямой. Однако уже несколько дней спустя этот сценарий был исключён. В «Мерседесе» отмечали, что шина Хэмилтона начала терять давление до того, как он наехал на обломки.

«Пирелли» потребовалось больше времени на то, чтобы дать ответ о причинах этой ситуации, но после исследований выяснилось, что причиной проколов стал чрезмерный износ шин.