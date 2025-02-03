Тодт: никто из «Феррари» не общается со мной с тех пор, как я ушёл из ФИА. Это удивляет

Бывший руководитель «Феррари» и экс-президент ФИА Жан Тодт признался, что он не поддерживает отношения с итальянской командой.

«После ухода из «Феррари» я продолжал общаться с некоторыми сотрудниками команды. Но после того, как я покинул ФИА, со мной никто не связывался. Стоит сказать, что меня это удивляет, с учётом того, сколько лет я проработал в этой невероятной компании и каких успехов мы достигли. Когда я пришёл в команду в 1993 году, у них были руины, а не за́мок. Мы превратили его в драгоценность. Я не смог бы сделать этого один, но я был хорош в подборе людей, сформировав команду мечты. Мы выиграли 14 титулов. Это достижение до сих пор есть в Книге рекордов. Это был самый успешный период в истории команды», — приводит слова Тодта Formula Passion.