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Брандл: от Хэмилтона будут ждать, что он освоится в «Феррари» за две-три гонки

Брандл: от Хэмилтона будут ждать, что он освоится в «Феррари» за две-три гонки
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл высказался о сроках адаптации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Хэмилтон должен справиться, проявить себя. Он должен использовать свой опыт. На таком уровне не может быть оправданий. Даже у новичков. При этом новички обычно получают полгода, чтобы освоиться и войти в ритм. От Льюиса команда, и «Феррари» в том числе, будет ждать, что он освоится и сработается с людьми вокруг и за рулём нового болида за две-три гонки. Не больше. Но я бы сказал вот что — Хэмилтона не стоит недооценивать», — приводит слова Мартина Брандла Motorsport Week.

Напомним, предстоящий сезон станет для Хэмилтона первым в составе итальянской команды.

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