Макс Ферстаппен встретился с Эрлингом Холандом

Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен опубликовал новый пост в социальных сетях. На фотографии нидерландский гонщик предстал с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ферстаппен коротко подписал фотографию, опубликовав нидерландский и норвежский флаг и разместив между ними эмодзи рукопожатия.

Фото: Страница Макса Ферстаппена в соцсети

Ферпстаппен по итогам сезона-2024 в четвёртый раз подряд стал чемпионом Формулы-1.

17 января 2025 года «Манчестер Сити» объявил о продлении трудового соглашения с Холандом. Норвежский нападающий выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. В составе английского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.