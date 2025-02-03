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Макс Ферстаппен встретился с Эрлингом Холандом

Макс Ферстаппен встретился с Эрлингом Холандом
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Пилот команды Формулы-1 «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен опубликовал новый пост в социальных сетях. На фотографии нидерландский гонщик предстал с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Ферстаппен коротко подписал фотографию, опубликовав нидерландский и норвежский флаг и разместив между ними эмодзи рукопожатия.

Фото: Страница Макса Ферстаппена в соцсети

Ферпстаппен по итогам сезона-2024 в четвёртый раз подряд стал чемпионом Формулы-1.

17 января 2025 года «Манчестер Сити» объявил о продлении трудового соглашения с Холандом. Норвежский нападающий выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. В составе английского клуба он дважды выиграл чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

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