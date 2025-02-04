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«Ред Булл» подавал протест на работу Херберта стюардом — GPBlog

«Ред Булл» подавал протест на работу Херберта стюардом — GPBlog
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Несколько команд, включая «Ред Булл», были недовольны тем, что экс-пилот Формулы-1 Джонни Херберт совмещает роль стюарда Гран-при с работой в медиасфере. Об этом сообщает GPBlog.

Как информирует источник, по крайней мере две команды подали протест в ФИА по поводу Херберта. Среди них был «Ред Булл».

Однако, как сообщает источник, решение было принято не из-за недовольства команд, а из-за многочисленных интервью, которые Херберт дал СМИ.

Как сообщили в ФИА, причиной увольнения Херберта стало то, что он «не может совмещать работу стюарда и эксперта в СМИ».

После ухода из ФИА Херберт занял роль посла команды «Лола» в Формуле-Е.

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