Хорнер высказался о проблемах «Хонды» с работой над двигателем 2026 года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможных проблемах «Хонды» при разработке силовой установки под регламент сезона-2026.

«Для «Хонды» это большой вызов. Они закрыли проект в Формуле-1, а затем снова запустили его. Возможно, они потеряли из-за этого немного времени, тем не менее это очень мощная компания. Я уверен, что к 2026 году у них появится конкурентоспособная силовая установка.

Наш проект? Всегда хочется получить чуть больше времени, но для нас производить собственный двигатель — большой вызов, мы — начинающая компания, однако у нас всё хорошо. Конечно, никогда не знаешь, что делают твои противники, это большой вызов, но для нас это правильное решение», — приводит слова Хорнера RacingNews365.