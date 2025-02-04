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Suzuki сняла новинку с продажи через четыре дня из-за слишком высокого спроса

Suzuki сняла новинку с продажи через четыре дня из-за слишком высокого спроса
Suzuki Jimny Nomade
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Японское подразделение Suzuki остановило продажи внедорожника Jimny Nomade, представленного 30 января, и принесло извинения клиентам компании. Причиной такого решения послужил спрос, превзошедший все ожидания Suzuki.

«С 30 января мы получили около 50 тыс. заказов на Jimny Nomade, что намного больше нашего плана продаж, — сказано в сообщении на официальном сайте Suzuki. — В свете этой ситуации мы вынуждены остановить оформление предзаказов. Мы приложим все усилия для скорейшего возобновления продаж и доставки уже приобретённых автомобилей, а также приносим нашим клиентам искренние извинения. В связи с приостановкой оформления заказов также будут отменены выставочные мероприятия».

Изначально в Suzuki планировали продавать по 1200 Jimny Nomade в месяц, сообщает CarScoops. Таким образом, при соблюдении этого графика продать 50 тыс. автомобилей компания смогла бы лишь в течение трёх с половиной лет.

Suzuki Jimny Nomade — пятидверный вариант знаменитого японского внедорожника с полным приводом и увеличенной колёсной базой. Отмечается, что такую популярность модели обеспечили практичность и низкая для сегмента цена.

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