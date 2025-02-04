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Эксперт назвал команду, ради перехода в которую Алонсо может дольше не завершать карьеру

Эксперт назвал команду, ради перехода в которую Алонсо может дольше не завершать карьеру
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Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм высказал мнение, что австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» могла бы рассмотреть вариант с приглашением испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«А вижу, что для «Ред Булл» это могло бы стать временной мерой. Сейчас в их программе есть пара гонщиков, которые действительно интересны для команды, но они пока не готовы. Вариант с Алонсо был бы идеален. Это именно тот тип личности, который нужен «Ред Булл». Гонщик мирового класса, которому можно доверять, но при этом не нужно беспокоиться о том, что он займёт это место надолго. Думаю, это могла бы быть едва ли не единственная команда, ради которой Алонсо покинул «Астон Мартин» и продолжил карьеру в Формуле-1», — приводит слова Митчелл-Мальма F1oversteer.

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