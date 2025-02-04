Уиндзор ответил, перешёл бы на месте Ферстаппена в «Астон Мартин» за контракт на £ 1 млрд

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор дал комментарий по поводу слухов о готовности «Астон Мартин» предложить пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену контракт на £ 1 млрд (пятилетнее соглашение с зарплатой в £ 200 млн в год).

«Что бы я сделал на месте Макса? Я бы не стал принимать предложение, ведь у меня и так всё хорошо с точки зрения гонок. Мне нравится атмосфера, которую я создаю вокруг себя, и я бы не хотел работать в команде, где, очевидно, обстановка очень сложная и стрессовая. Об этом говорили многие люди, которым там были, но ушли. Так что нет, я бы не стал. Мне хотелось бы думать, что Макс сейчас достаточно зрелый и у него достаточно денег, чтобы сказать, что дело не в них, а в том, чтобы наслаждаться жизнью и продолжать гоняться», — сказал Уиндзор на канале Cameron Cc: в YouTube.

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