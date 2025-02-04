Хорнер: Ферстаппен не из тех, кто ищет славы. Ему не нужна лесть

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о гонщике команды Максе Ферстаппене, который по итогам прошлого сезона Формулы-1 завоевал свой четвёртый титул в чемпионате.

«Макс хочет выигрывать каждую гонку, но в те дни, когда ему это не удаётся, он набирает максимальное количество очков. Сейчас он смотрит на ситуацию шире – такое приходит с опытом. Макс стал очень зрелым. Четвёртый титул так много значит для него. Это действительно так.

Он не из тех, кто ищет славы. Ему не нужна лесть. Он просто любит пилотировать быстрые машины. Макс – уникальный парень. Он заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес за его пилотирование», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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