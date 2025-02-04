«Феррари» показала фото Хэмилтона и Леклера в командной форме на следующий сезон

Итальянский гоночный коллектив Формулы-1 «Феррари» показал фото пилотов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в командной форме на следующий сезон.

«Познакомьтесь с нашей новой командной формой на 2025 год», — говорится в сообщении «Скудерии».

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. 20 января 2025 года британец прибыл на базу «Скудерии», где провёл знакомство с сотрудниками гоночного коллектива. В завершившемся сезоне «Королевских гонок» Хэмилтон занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

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