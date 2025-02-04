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Уиндзор назвал условие, при котором Ферстаппен может решиться перейти в «Астон Мартин»

Уиндзор назвал условие, при котором Ферстаппен может решиться перейти в «Астон Мартин»
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о теоретическом переходе нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Астон Мартин».

«Если бы Эдриан Ньюи сказал: «Послушай, Макс, мне здесь нравится, я собираюсь работать здесь следующие 10 лет. Могу сказать тебе прямо сейчас: мы выиграем много гонок. Если хочешь присоединиться – и я повторю, мы выиграем много гонок, много чемпионатов – то погнали». Будь я на месте Макса, то, наверное, сделал бы это. Но вопрос заключался в том, согласился бы я работать на Лоуренса Стролла за £ 1 млрд, — это две разные вещи. При этом нужно держать в уме тот факт, что можно получить миллиард и работать под надзором Стролла, но нет никакой гарантии, что Эдриан будет в команде до конца в течение десятилетия», — сказал Уиндзор на канале Cameron Cc: в YouTube.

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