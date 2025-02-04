Эстебан Окон снялся во французской комедии от Netflix

Пилот «Хааса» Эстебан Окон снялся во французской комедии «Медовый месяц с моей мамой» от платформы Netflix, релиз которой состоится 12 февраля.

Сообщается, что гонщик сыграл камео.

Фото: Netflix

Эстебану Окону 28 лет. Минувший сезон французский пилот провёл за команду «Альпин», сумев четырежды войти в топ-10 и один раз подняться на подиум, став вторым на Гран-при Сан-Паулу.

В преддверии нового сезона объявлено, что гоночным инженером Окона стала Лаура Мюллер – первая женщина в истории Формулы-1, получившая эту должность.

Ранее Окон поделился впечатлениями от дебюта Хэмилтона в «Феррари».

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