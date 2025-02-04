Энди Кауэлл: почему «Астон Мартин» не может выиграть чемпионат? Посмотрите на «Макларен»

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл выразил уверенность, что команде по силам одержать победу в чемпионате. В качестве ориентира Энди привёл другую британскую команду Формулы-1 — «Макларен».

«Кто думает, что мы не можем выиграть чемпионат? Посмотрите на то, чего добился «Макларен». Так почему мы не можем? Если идёшь по звёздам, то найдёшь дорогу. Выступление «Макларена» было невероятным. Думаю, всё зависит от ведущих инженеров, и это как раз то, на что мы можем ориентироваться. Мы назначаем нужных специалистов на самые важные посты. Обычно, когда усердно работаешь, хорошие результаты не заставляют себя долго ждать», — приводит слова Кауэлла Motorsport Week со ссылкой на его выступление в BBC’s Back at Base Podcast.

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