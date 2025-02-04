Представлен первый в истории дорожный Vanwall. Бренд перезапустил экс-босс команды Ф-1

В Германии представлен первый в истории дорожный автомобиль под брендом Vanwall, прославившимся в 1950-х как команда Формулы-1, за которую выступали в том числе Тони Брукс, Стирлинг Мосс и будущий чемпион мира Майк Хоторн. Новинка при этом названа в честь основателя марки Тони Вандервелла, британского промышленника и энтузиаста автогонок. Сейчас бренд перезапущен на базе команды Колина Коллеса, экс-руководителя ряда команд Формулы-1.

Vanwall Vandervell Фото: Vanwall

Дорожная модель Vanwall — это полноприводный электрический хот-хэтч на платформе Hyundai E-GMP, на базе которой построены в том числе Hyundai Ioniq 6 и Genesis GV60. У Vanwall Vandervell карбоновый кузов, благодаря чему автомобиль, как отмечают создатели, обладает оптимальной развесовкой. Вкупе с продуманной аэродинамикой это позволило инженерам добиться прибавки в запасе хода.

Vanwall Vandervell будет доступен в трёх вариантах. Начальная версия — Vandervell H-GT — будет обладать мощностью 325 лошадиных сил, тогда как Vandervell N-GT получит 650 л. с. Топовым же вариантом электромобиля станет облегчённый N-GT Thin Wall Special — у неё те же 650 л. с., но при массе менее 2000 кг.

Vanwall Vandervell Фото: Vanwall

«Изначально я относился к электромобилям скептично, но теперь изменил своё мнение, — признаётся Колин Коллес. — Мы хотели создать что-то новое, и работа над этими электромобилями открыла для меня новый мир. Реакция тех, кто уже видел Vanwall Vandervell, ошеломляет. Мы и правда создали нечто уникальное — не только с точки зрения производительности, но и в плане стиля».

Коллес также отметил, что в данный момент Vanwall работает над дорожным гиперкаром мощностью более 1000 лошадиных сил, а также над проектом экстремального мотоцикла — «гипербайка».

Vanwall Vandervell Фото: Vanwall

Колин Коллес вместе с отцом Ромулусом Коллесом создал собственную команду ByKolles Racing в 2000 году, а с 2005-го работал в Формуле-1. Так, Коллес был менеджером команды «Джордан», которую покинул в 2009 году, когда та стала называться «Форс Индия», а затем руководил «Хиспанией».

Покинув Формулу-1, Коллес сосредоточился на гонках на выносливость, где в сезоне-2023 ByKolles выступала под именем Vanwall, а одним из её пилотов был Жак Вильнёв. Однако перед сезоном-2024 заявка команды была отклонена.