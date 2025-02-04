Эксперт рассказал, в каком случае Хэмилтон может покинуть «Феррари» до 2026 года

Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился мнением о потенциальных причинах, которые могут побудить семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона покинуть свою новую команду «Феррари». Гонщиком «Скудерии» британец стал в этом году.

«Думаю, вероятность того, что это произойдёт, очень мала. Однако если сезон Хэмилтона в 2025 году сложится крайне неудачно, а Шарль Леклер к тому же сильно щёлкнет ему по носу, он может решить, что пора уходить», — приводит слова Митчелл-Мальма F1oversteer.

Ранее Скотт назвал команду, ради перехода в которую испанец Фернандо Алонсо может дольше не завершать карьеру.

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Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: