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Эксперт рассказал, в каком случае Хэмилтон может покинуть «Феррари» до 2026 года

Эксперт рассказал, в каком случае Хэмилтон может покинуть «Феррари» до 2026 года
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Известный журналист Скотт Митчелл-Мальм поделился мнением о потенциальных причинах, которые могут побудить семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона покинуть свою новую команду «Феррари». Гонщиком «Скудерии» британец стал в этом году.

«Думаю, вероятность того, что это произойдёт, очень мала. Однако если сезон Хэмилтона в 2025 году сложится крайне неудачно, а Шарль Леклер к тому же сильно щёлкнет ему по носу, он может решить, что пора уходить», — приводит слова Митчелл-Мальма F1oversteer.

Ранее Скотт назвал команду, ради перехода в которую испанец Фернандо Алонсо может дольше не завершать карьеру.

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