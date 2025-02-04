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Боттас: за последние два года я почти исчез для людей

Боттас: за последние два года я почти исчез для людей
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Бывший пилот «Кик-Заубера», а ныне резервист «Мерседеса» финн Валттери Боттас высказался о последних годах карьеры, которые, по его признанию, получились непростыми для него.

«Последние два сезона были очень тяжёлыми, особенно 2024 год. Борьба шла в конце решётки, каждую гонку, и для некоторых людей я практически исчез.

Мне было трудно показать, на что я способен. Не чувствую, что пошёл на спад и хуже ощущаю машину. Ничего не изменилось. Физически я даже в лучшей форме. Да и с точки зрения результатов я никогда был лучше», — приводит слова Боттас издание Racingnews365.

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