Уиндзор предсказал чемпиона Формулы-1 в 2025 году. Это не Ферстаппен

Эксперт и обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о пилоте, который мог бы стать чемпионом «Королевских гонок» в предстоящем сезоне.

«Думаю, Шарль мог бы выиграть чемпионат. Я не собираюсь утверждать очевидное, выбирая между пилотами «Макларена» или, быть может, Максом Ферстаппеном. Что касается «Феррари», то у меня действительно хорошее предчувствие, и что мне действительно нравится в этой команде — они не пошли по примеру Лоуренса Стролла, предложив миллиард Максу. Мне нравится этот органичный рост и укрепление уверенности, которое у них есть за счёт этого. Вот за что я и ставлю высокую оценку Фредерику Вассёру», — сказал Уиндзор на YouTube-канале Cameron Cc.

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