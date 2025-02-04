Никита Мазепин — о «Северном лесе»: в этом году больше грязи, это мне подходит

Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин поделился ожиданиями от первого этапа Кубка России по ралли-рейдам.

«Определённо, опыт «Гонки чемпионов» поможет на «Северном лесе». Мой недостаток опыта езды в скольжениях был важным фактором. Это очень специфический стиль вождения и, кстати, очень увлекательный. Теперь я знаю чуть больше… Надеюсь, смогу использовать это на практике.

Я немного практиковался в схожих условиях и с нетерпением жду возможности проверить свою подготовку! Снега этой зимой, может, и меньше, но зато будет больше грязи. Мне это тоже подходит! Цель на гонку? Я всегда стремлюсь к победе. Это само собой разумеется», — приводит слова Мазаепина пресс-служба автодрома «Игора Драйв».

Напомним, баха «Россия — Северный лес», которая носит статус первого этапа Кубка России по ралли-рейдам, пройдёт с 7 по 9 февраля на автодроме «Игора Драйв».