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«Кик-Заубер» откроет технологический центр в Великобритании

«Кик-Заубер» откроет технологический центр в Великобритании
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Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» продолжает работу над перевоплощением в заводскую команду «Ауди» в сезоне-2026. Как сообщает пресс-служба команды, коллектив планирует открыть новый технологический центр в британской «долине автоспорта».

В команде рассчитывают, что это позволит привлечь к работе инженеров, которые не готовы переезжать в швейцарский Хинвил, где базируется команда. Ожидается, что центр откроется летом 2025 года.

«Мы рады открыть технологический центр в Великобритании в дополнение к нашей основной базе в Хинвиле. Расширение в Великобритании позволит нам находиться рядом с одной из самых динамичных в мире экосистем автоспорта. Наша задача заключается в том, чтобы создать сильную объединённую базу в Хинвиле и Великобритании для внедрения инноваций и продолжения развития команды», — подчеркнул операционный директор команды Маттиа Бинотто.

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