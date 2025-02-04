Эксперт объяснил, чем ситуация Хэмилтона в «Феррари» отличается от того, что было у Алонсо

Нидерландский автогонщик Йерун Блекемолен высказался о перспективах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Феррари» всегда находится под большим давлением, мы знаем, какой пожар может начаться, если они построят плохую машину. Они не сумели победить даже с Алонсо и Феттелем. Алонсо мог бы стать чемпионом мира в команде, он был дважды близок к этому, но тогда это рассматривалось как полный провал.

Хэмилтону уже не нужно ничего доказывать. Он уже величайший. Единственный, кто может догнать Льюиса, — Ферстаппен. Но если у Хэмилтона будет плохой сезон и он уйдёт из Формулы-1, Льюис всё равно останется величайшим. Думаю, ему не стоит сильно ставить себя под давление, но если у Льюиса будет мотивация, то он не будет мириться со вторым местом на финише», — приводит слова Блекемолена F1oversteer.