Жан Тодт: уважаю выбор семьи Шумахера

Бывший руководитель Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о состоянии семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, с которым он вместе работал в «Феррари».

«Семья решила не отвечать на вопрос о его состоянии. Я уважаю этот выбор. Регулярно вижу его и его семью. Наша связь с Михаэлем далеко выходит за отношения бывших коллег по работе. Он часть моей жизни, которая очень далека от Формулы-1 в настоящий момент», — приводит слова Тодта La Republicca.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер упал, катаясь на горных лыжах во Франции, и ударился о камень, после чего впал в кому. Семья Михаэля по сей день не раскрывает информацию о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира.