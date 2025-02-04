Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Кими Антонелли рассказал, кто был его кумиром в детстве

Андреа Кими Антонелли рассказал, кто был его кумиром в детстве
Комментарии

Новобранец «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, кто из гонщиков был его кумиром детства.

«Я всегда с огромной страстью относился к старым записям гонок Сенны. Когда рос, то пересмотрел все диски с записями гонок от 1980-х до 2000-х, помню, что следил на этих записях за Айртоном, который очень выделялся. Да, мне не повезло увидеть вживую, как он гоняется, но я понимал, какие невероятные гонки он выдавал, когда смотрел эти видео. Я изучал документалки и увидел недавний игровой сериал. Он — мой кумир. Не только по причине того, каким он был на трассе, но и каким он был вне её. Он меня вдохновил, было бы круто достичь хотя бы малой доли того, что сделал он», — приводит слова Антонелли официальный сайт команды «Мерседес».

Материалы по теме
Расселл высказался о 18-летнем Антонелли, сменившем Хэмилтона в «Мерседесе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android