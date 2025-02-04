Де Врис: не знаю никого, кроме Ферстаппена, кто бы жил гонками так же, как Антонелли

Бывший гонщик Формулы-1 Ник де Врис высказался о новобранце «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Я обожаю Антонелли. Я слежу за ним с тех пор, как он начал заниматься картингом, мы гонялись за одну команду. У меня на телефоне есть фотографии того времени, есть совместные фото. Я всегда был молод на вид, но ему тогда было 10 лет. Думаю, он отличный парень. Андреа Кими очень талантлив, он живёт и дышит гонками. Честно говоря, кроме Макса, я не знаю никого, кто бы жил гонками так же, как он. У его отца команды в GB3 и Формуле-4, так что он буквально был рождён для этого», — приводит слова де Вриса F1oversteer.

Напомним, предстоящий сезон станет для Антонелли дебютным в Формуле-1. В составе «Мерседеса» он заменил семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.