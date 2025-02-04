Росберг: мои дочери — поклонницы Хэмилтона, он каждое Рождество делает им подарки

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал интересную историю о семикратном чемпионе мира, своём экс-напарнике Льюисе Хэмилтоне.

«Это правда, мои дочери болеют за Хэмилтона. Это не просто слабое место в нашей семье, это большая проблема. Льюис всегда дарит им подарки на Рождество. Это очень мило с его стороны. У нас были не лучшие отношения. Но у обоих моих детей на пороге дома каждое Рождество стоит от него огромная коробка подарков. Это мило. Пущу ли я его внутрь? Ему придётся остаться за дверью. Но он может оставлять подарки!» — приводит слова Росберга RacingNews со ссылкой на телешоу NDR.

Росберг завершил карьеру в Формуле-1 сразу после завоевания чемпионского титула.