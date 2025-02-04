Хорнер: стараемся не оказывать на Лоусона давления

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о работе с новичком команды, новозеландцем Лиамом Лоусоном.

«До этого момента мы изо всех сил старались не оказывать на него никакого давления, мы хотим сделать его путь в «Ред Булл» как можно более простым. Сейчас он находится в США. Он снова вернётся к работе на симуляторе на следующей неделе. Так что Лиам вполне неплохо справляется, а мы пытаемся осторожно его подтянуть повыше», — приводит слова Хорнера GPBlog.

Напомним, Лиам Лоусон в минувшем сезоне заменил в составе «РБ» Даниэля Риккардо. Что касается «Ред Булл», то в австрийской команде новозеландец займёт место Серхио Переса.