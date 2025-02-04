NASCAR будет начислять очко за лучший круг в гонке

Во всех трёх национальных дивизионах NASCAR в следующем сезоне будет введено правило, согласно которому пилот, показавший лучший круг в гонке, получит дополнительный балл в личном зачёте. Ожидается, что это правило может в том числе и добавить драматизма в плей-офф, где часто происходят ситуации, при которых проход в следующий раунд решает как раз наличие одного дополнительного балла.

Это правило напоминает то, от которого в 2025 году отказываются в Формуле-1, однако, в отличие от «Королевских гонок», NASCAR будет начислять бонусный балл любому пилоту, независимо от его финишной позиции, в то время как в Формуле-1 было необходимо финишировать в десятке, чтобы претендовать на дополнительный балл.

Примечательно, что если бы правило действовало в прошлом году, то чемпионом регулярного сезона стал бы Кайл Ларсон, а не Тайлер Реддик.