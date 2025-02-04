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«Невозможно». Кубица — о реакции врачей на то, что он не пострадал в аварии в Канаде-2007

«Невозможно». Кубица — о реакции врачей на то, что он не пострадал в аварии в Канаде-2007
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Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица поделился воспоминаниями об аварии на Гран-при Канады 2007 года. В той аварии от «БМВ-Заубера» польского пилота остался только кокпит, однако сам пилот отделался лёгкими травмами.

«Меня выписали из больницы уже на следующий день. На самом деле боль в теле была меньше, чем после условных зимних тестов, когда ты садишься в болид с непривычки. И это было очень странно. Даже когда я приехал в больницу, главный врач спросил меня, как я чувствую себя. Я сказал, что всё в порядке, а доктора переглянулись между собой и сказали, что это невозможно», — рассказал Роберт Кубица в интервью Motorsport Italia.

На следующей гонке, Гран-при США, Кубицу заменял Себастьян Феттель, для которого это стало дебютом в Формуле-1.

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