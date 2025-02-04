Хэмилтон оказался на одну десятую секунды быстрее Леклера на шинных тестах

Команда Формулы-1 «Феррари» провела тесты шин «Пирелли» на машине SF-24 2024 года на трассе в Барселоне. В общей сложности семикратному чемпиону мира, новичку команды британцу Льюису Хэмилтону и монегаску Шарлю Леклеру удалось проехать 173 круга. 87 кругов проехал Хэмилтон, ещё 86 — Леклер.

Хэмилтон по итогам своей сессии проехал лучший круг за 1.15,93, что оказалось на одну десятую быстрее, чем лучший круг Шарля Леклера.

Помимо «Феррари», шинные тесты на трассе в «Барселоне» проводила команда «Макларен». Примечательно, что британский коллектив приехал на тесты с ливреей без спонсорских наклеек.

Напомним, предстоящий сезон для Хэмилтона будет дебютным в составе «Феррари».