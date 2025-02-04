Жан Тодт: будет ли состав «Феррари» с Хэмилтоном сильнее, чем с Сайнсом? Не знаю

Бывший руководитель «Феррари», экс-президент ФИА Жан Тодт высказался о замене Карлоса Сайнса на семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе итальянской команды.

«Чего «Феррари» не хватает для победы? Очень немного. Команда была крайне близка к этому. Даже состав с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом — отличная пара пилотов. Команда однозначно проигрывала не из-за гонщиков. Конечно, и с Хэмилтоном состав будет высочайшего уровня. Будет ли он лучше, чем предыдущий? Не знаю. Посмотрим, каким будет уровень машины. Не думаю, что приход Хэмилтона сильно повлияет на Леклера. Для Шарля это отличная возможность ещё больше поднять мотивацию. Что-то подобное было с Джорджем Расселлом в «Мерседесе», — приводит слова Жана Тодта La Repubblica.

Напомним, Сайнс с 2025 года будет выступать в «Уильямсе».