«Абсурд». Кубица поделился воспоминаниями о первых тестах в Формуле-1 с командой «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица поделился воспоминаниями о первых тестах в Формуле-1, которые прошли за рулём чемпионской машины «Рено» в конце 2005 года.

«Это было действительно абсурдно, если вспомнить, как прошли эти тесты. Это стало возможным благодаря победе в чемпионате Формулы-«Рено» 3,5 в 2005 году. На тот момент это были не просто тесты, а тесты за рулём чемпионской машины. Люди вокруг меня были более напряжёнными, чем я сам. Я воспринял это как ещё одно приключение в своей голове. Команду практически заставили приехать на эти тесты, потому что сама идея тестов исходила не от команды. Как будто две разные реальности. Это было соглашение, которое было подписано не командой Формулы-1, а «Рено-Спорт», проводившей чемпионат совместно с командой чемпионата мира», — рассказал Кубица в интервью Motorsport Italia.