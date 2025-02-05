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Ferrari представит в 2025 году шесть новых моделей, включая свой первый электромобиль

Ferrari представит в 2025 году шесть новых моделей, включая свой первый электромобиль
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Исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья, представляя финансовые итоги года, объявил, что в 2025-м итальянская марка представит шесть новых моделей, сообщает Reuters. Среди них будет и первый в истории Ferrari электрический автомобиль, который будет официально представлен в Маранелло 9 октября.

Исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья

Исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья

Фото: Ferrari

В данный момент подробной информации об электромобиле Ferrari нет, хотя на дорогах уже замечали его прототип в кузове купе-кроссовер. Предполагается, что стоить электромобиль будет около $ 500 тыс.

Кроме того, ранее The Supercar Blog со ссылкой на пользователя FerrariChat сообщило, что Ferrari разрабатывает более мощную и спортивную версию 296 GTB — 296 VS (Versione Speciale — «Особая версия», итал.). По слухам, новинка будет представлена 29 апреля.

Касательно финансовых результатов компании Винья сообщил, что в 2024 году было продано 13 752 автомобиля Ferrari (на 89 штук больше, чем в 2023-м). Общая выручка компании составила € 6,677 млрд (на 11,8% больше, чем в 2023-м), а прибыль — € 1,526 млрд (на 21,3% больше, чем годом ранее).

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