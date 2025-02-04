Хэмилтон оставил в подарок каждому сотруднику «Мерседеса» копию уникальной картины

Семикратный чемпион мира, новоиспечённый пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оставил щедрый прощальный подарок всем сотрудникам «Мерседеса», когда покидал команду. Британский гонщик заказал у художника Пола Оза картину с изображением своего болида, после чего было создано 3 тыс. копий рисунка. Каждый сотрудник «Мерседеса» получил свою копию этой картины. Об этом рассказал в своих социальных сетях Оз.

«Теперь, когда все 3 тыс. сотрудников «Мерседеса» получили свою картины, я могу рассказать об этом. По заказу самого Льюиса всем сотрудникам команды был сделан прощальный подарок. Единственное, я должен был сосредоточиться на машине, а не на Льюисе, и поэтому я решил нарисовать машину образца Гран-при Монако 2019 года, когда команда использовала красный «гало» в память о Ники Лауде, умершем за несколько дней до этого. Льюис завоевал поул, а затем доминировал в гонке.

Оригинал картины, сделанной маслом, сейчас висит в Брэкли. Никаких копий в коммерческой продаже не будет, простите», — написал Оз в соцсетях.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» после 12 лет выступлений в команде.