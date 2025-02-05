В Aston Martin представили гиперкары Valkyrie для «24 часов Ле-Мана» и гонок WEC

Компания Aston Martin официально представила гиперкар Valkyrie для выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и марафоне «24 часа Ле-Мана» 2025 года. Для Aston Martin это будет первое с 1959 года сражение в топовом классе знаменитой суточной гонки.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie для гонок WEC Фото: Aston Martin

Два автомобиля при заводской поддержке Aston Martin Performance Technologies будут выставлены в WEC под именем Aston Martin THOR Team, однако обслуживать машины и работать с ними на соревнованиях будет The Heart of Racing — команда, которая уже много лет работает с заводскими Aston Martin в гонках GT.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie для гонок WEC Фото: Aston Martin

Один из экипажей Aston Martin THOR Team будет состоять из британских пилотов — Aston Martin Valkyrie № 007 в WEC будут пилотировать Том Гэмбл и Гарри Тинкнелл. За рулём второго гиперкара — № 009 — в чемпионате мира выступят датчанин Марко Соренсен, трижды становившийся чемпионом WEC в категории GT, и Алекс Риберас. В рамках «24 часов Ле-Мана» к ним присоединятся соответственно британец Росс Ганн и Роман де Анджелис из Канады, которые параллельно составят экипаж в американских гонках IMSA.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie для соревнований IMSA Фото: Aston Martin

В Aston Martin отмечают, что в рамках подготовки к дебюту в WEC гоночный вариант Valkyrie прошёл свыше 15 тысяч тестовых километров. Как и дорожная версия, автомобиль оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем Cosworth v12. Однако его мощность ограничена правилами на уровне 500 кВт (680 л. с.). Для сравнения, трековый вариант Valkyrie AMR Pro развивает более 1000 л. с. Такой ранее доставили Фернандо Алонсо.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie для соревнований IMSA Фото: Aston Martin

Официальный дебют гиперкара Valkyrie состоится на гонке «1812 км Катара», которая 28 февраля откроет 13-й сезон WEC.