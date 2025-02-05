«Чушь». Уиндзор — о слухах про планы «Феррари» по статусу Хэмилтона и Леклера в команде

Эксперт и обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о вероятности использования командных приказов в «Феррари», а также высказался о возможной иерархии среди пилотов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера внутри «Скудерии».

«Думаю, это абсолютная чепуха. Они не станут этого делать. И если кто-то говорит, что так и будет, или даже если «Феррари» говорит, что так и будет, то это просто введение в заблуждение. Это полная чушь. Нет никаких шансов, что это случится в Монако. Что это значит? Допустим, Льюис выигрывает первые четыре Гран-при. Они подходят к этапу в Монако и имеют официальное объявление, в котором говорится: «С этого момента Льюис — наш гонщик номер один». Такого не будет», — сказал Уиндзор на YouTube-канале Cameron Cc.

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