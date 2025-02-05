Хорхе Мартин и Рауль Фернандес попали в жёсткую аварию на тестах MotoGP

В настоящий момент проходят тесты MotoGP в Сепанге (Малайзия). Во время заездов в аварию попали сразу два гонщика, испанцы Хорхе Мартин, выигравший титул в прошлом сезоне, и Рауль Фернандес. Как информирует Motorsport, Мартин при падении сильно ударился головой об асфальт. Сейчас он находится в больнице, куда его доставили для проведения дополнительного обследования. Спортсмен испытывает боли в левой ноге и в правой руке. При этом после аварии он всегда находился в сознании.

Что касается Фернандеса, то у него диагностировали перелом руки и пятки. Пресс-служба команды испанца сообщила, что дальнейшие подробности относительно реабилитации гонщика будут представлены позже.

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