Вольф оценил шансы Расселла стать чемпионом Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил уверенность, что гонщик команды Джордж Расселл сможет стать чемпионом Формулы-1. Также Тото высказался о новичке «Мерседеса» 18-летнем пилоте Андреа Кими Антонелли.

«У Джорджа есть всё необходимое, чтобы стать чемпионом мира. Он стал гораздо опытнее, и Кими этот факт явно пойдёт на пользу. Что касается Кими, то и он обладает невероятной скоростью и талантом. Иначе мы бы его не взяли. Так что эти двое будут подталкивать друг друга к прогрессу, и это хорошо», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Ранее Кими Антонелли рассказал, кто был его кумиром в детстве.

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