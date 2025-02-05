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Боттас рассказал, как понял, что может не дождаться контракта от «Ауди»

Боттас рассказал, как понял, что может не дождаться контракта от «Ауди»
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Бывший пилот «Кик-Заубера», а ныне резервист «Мерседеса» Валттери Боттас вспомнил, как дожидался нового контракта от «Ауди». По словам финна, вопрос уже был согласован.

«Когда мой контракт подходил к концу, я стал всё чаще задаваться вопросом о своём будущем. Однако я всегда был уверен, что останусь на стартовой решётке, потому что именно так всё и выглядело. Некоторые в «Ауди» действительно хотели видеть меня, но были и такие, кто хотел перемен и приглашения молодого пилота. Было непросто, потому что мне всегда говорили, особенно когда к команде присоединился Маттиа Бинотто, что я буду опорой проекта. Мне обещали, что у меня будет место. Так что я просто ждал с мыслью: «Хорошо, когда мы подпишем контракт?» И этот вопрос возникал еженедельно, хотя всё было согласовано и оформлено на бумаге. Когда его отложили, я как бы понял: «Окей, здесь что-то происходит, и это не сулит мне ничего хорошего», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

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