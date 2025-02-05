«Феррари» представила Гуаньюя Чжоу в качестве резервиста

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу стал резервистом «Феррари». Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

«Приветствуем Гуаньюя Чжоу в семье «Феррари». Он присоединяется к Антонио Джовинацци в качестве нашего официального резервного гонщика! Чжоу провёл четыре года в гоночной академии «Феррари» (с 2015 по 2018) и разделит обязанности резервиста с Антонио в сезоне 2025 года», — говорится в сообщении «Скудерии».

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Чжоу выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов китайский гонщик занял 20-е место, набрав четыре очка.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: