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«Феррари» представила Гуаньюя Чжоу в качестве резервиста

«Феррари» представила Гуаньюя Чжоу в качестве резервиста
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Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу стал резервистом «Феррари». Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

«Приветствуем Гуаньюя Чжоу в семье «Феррари». Он присоединяется к Антонио Джовинацци в качестве нашего официального резервного гонщика! Чжоу провёл четыре года в гоночной академии «Феррари» (с 2015 по 2018) и разделит обязанности резервиста с Антонио в сезоне 2025 года», — говорится в сообщении «Скудерии».

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Чжоу выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов китайский гонщик занял 20-е место, набрав четыре очка.

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