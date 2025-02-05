Русинов — о Колапинто: он не делает выводы, в шести гонках за G-Drive Racing — пять ошибок

Известный российский гонщик Роман Русинов поделился своим мнением о новом резервном пилоте «Альпин» Франко Колапинто, который выступал с Романом за команду G-Drive Racing в 2021 году в ряде серий по гонкам на выносливость. В том числе Колапинто в одном экипаже с Русиновым выходил на старт «24 часов Ле-Мана», где аргентинец попал в аварию.

«Лично для меня никакого фурора Франко Колапинто в Формуле-1 не произвёл. У него было два варианта — ехать аккуратно, но тогда не факт, что его бы запомнили, или валить на всё, что, к сожалению, привело к постоянному битью машин. В «Уильямсе» он делал ровно всё то же самое, что и в G-Drive Racing.

Франко — неплохой пилот с точки зрения времени на круге, но с точки зрения результата он нигде не оправдал ожиданий, допуская большое количество ошибок. Это было понятно ещё по «24 часам Ле-Мана», которые он с нами проехал. В Ле-Мане очень сложная трасса, где просто невозможно ехать за пределами — даже малейшая ошибка тут же карается. Франко, к сожалению, не делает выводы, снова и снова пытаясь доказать, что он самый быстрый, и допускает ошибки. В шести гонках, которые Франко проехал за нас, он допустил пять ошибок. В единственной гонке, где Колапинто не ошибался, мы одержали победу.

Это неплохой и достаточно быстрый пилот, но он ещё ребёнок. Быстрых гонщиков много, но одной скорости недостаточно. Я очень люблю Франко Колапинто, он большой молодец, но в целом весь этот хайп вокруг его персоны не оправдан финальным результатом», — заявил Русинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.