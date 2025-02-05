Хорнер назвал общую черту между Ферстаппеном и Лоусоном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о новозеландском гонщике команды Лиаме Лоусоне. В качестве боевого пилота коллектива из Австрии Лиам сменил мексиканца Серхио Переса.

«Лиам проявил настоящую стойкость и силу характера, воспользовавшись предоставленной ему возможностью проявить себя. И у него это получилось. Мы верим, что дальше он будет только прогрессировать. Кроме того, он пилотирует в том же стиле, что и Макс», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Ранее Кристиан рассказал, что «Ред Булл» старается не оказывать на Лоусона повышенного давления.

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