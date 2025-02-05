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RDS EUROPE изменит название на RDS OPEN в 2025 году

RDS EUROPE изменит название на RDS OPEN в 2025 году
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Чемпионат по дрифту RDS EUROPE официально изменит своё название на RDS OPEN, начиная с сезона-2025, сообщает пресс-служба.

Новое название подчёркивает статус чемпионата как открытого. RDS OPEN станет ступенью на пути к участию в главном чемпионате страны — Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). 2024 году участие в соревнованиях приняли 82 пилота более чем из 30 городов России и стран СНГ.

«Переход к новому названию RDS OPEN — это важный этап в развитии чемпионата. Мы стремимся создать лучшие условия, при которых каждый молодой спортсмен сможет раскрыть свой потенциал и получить ценный опыт на пути к спорту высших достижений. Дрифт — самая быстроразвивающаяся дисциплина автоспорта в России, и наша цель — дать талантам возможность проявить себя, расти и ассимилироваться в мире профессионального автоспорта. Открытый чемпионат RDS OPEN будет способствовать дальнейшей популяризации дрифта как одного из самых зрелищных видов автоспорта в нашей стране», — прокомментировал анонс Дмитрий Добровольский, директор Российской Дрифт Серии.

Отметим, что в RDS OPEN сохранятся два зачёта: PRO («про») и NXT («нэкст») с разными техническими требованиями к спортивным автомобилям.

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