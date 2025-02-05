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The Race назвал двух пилотов Формулы-1, которые не сохранят свои места на 2026 год

The Race назвал двух пилотов Формулы-1, которые не сохранят свои места на 2026 год
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Издание The Race сделало свой прогноз на составы команд Формулы-1 в 2026 году. По мнению экспертов, своих мест по разным причинам лишатся австралиец Джек Дуэн («Альпин») и японец Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).

Составы команд Формулы-1 в сезоне 2026 по версии The Race:
«Хаас» — Эстебан Окон/Оливер Берман;
«Ауди» — Нико Хюлькенберг/Габриэл Бортолето;
«Рейсинг Буллз» – Исаак Хаджар/Арвин Линблад;
«Альпин» — Пьер Гасли/Франко Колапинто;
«Уильямс» — Алекс Албон/Карлос Сайнс-младший;
«Астон Мартин» — Фернандо Алонсо/Лэнс Стролл;
«Феррари» — Шарль Леклер/Льюис Хэмилтон;
«Мерседес» — Джордж Расселл/Андреа Кими Антонелли;
«Макларен» — Ландо Норрис/Оскар Пиастри;
«Ред Булл» — Макс Ферстаппен/Лиам Лоусон;
«Кадиллак» — Валттери Боттас и Колтон Херта.

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