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The Race назвал двух пилотов Формулы-1, которые не сохранят свои места на 2026 год

Издание The Race сделало свой прогноз на составы команд Формулы-1 в 2026 году. По мнению экспертов, своих мест по разным причинам лишатся австралиец Джек Дуэн («Альпин») и японец Юки Цунода («Рейсинг Буллз»).

Составы команд Формулы-1 в сезоне 2026 по версии The Race:

«Хаас» — Эстебан Окон/Оливер Берман;

«Ауди» — Нико Хюлькенберг/Габриэл Бортолето;

«Рейсинг Буллз» – Исаак Хаджар/Арвин Линблад;

«Альпин» — Пьер Гасли/Франко Колапинто;

«Уильямс» — Алекс Албон/Карлос Сайнс-младший;

«Астон Мартин» — Фернандо Алонсо/Лэнс Стролл;

«Феррари» — Шарль Леклер/Льюис Хэмилтон;

«Мерседес» — Джордж Расселл/Андреа Кими Антонелли;

«Макларен» — Ландо Норрис/Оскар Пиастри;

«Ред Булл» — Макс Ферстаппен/Лиам Лоусон;

«Кадиллак» — Валттери Боттас и Колтон Херта.