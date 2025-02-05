«Это проблема». Эксперт обратил внимание на одну деталь на тестах Сайнса за «Уильямс»

Новичок «Уильямса» Карлос Сайнс во время частных тестов на трассе в Барселоне выступал на болиде 2023 года, в котором используется рулевое колесо с суперэкраном, который встроен в сам кокпит. В 2024-м британская команда добавила экран на рулевое колесо. На это обратил внимание журналист Хорхе Иглесиас. Модель рулевого колеса 2023 года не будет использоваться на автомобиле 2025-го.

«Можно увидеть, что это машина со старой версией рулевого колеса. Меня это немного беспокоит, ведь так у Карлоса не было возможности привыкнуть к тому типу рулевого колеса, которое будет в 2025 году. Они не смогли установить рулевое колесо 2024 или 2025 года, и, думаю, это проблема», — сказал Иглесиас на канале SoyMotor в YouTube.

Карлос Сайнс проехал по трассе в Маранелло с отцом: