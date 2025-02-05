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Чемпион MotoGP Мартин получил множественные переломы из-за падения на тестах

Чемпион MotoGP Мартин получил множественные переломы из-за падения на тестах
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Действующий чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин получил множественные переломы из-за аварии на тестах в Малайзии, сообщает пресс-служба команды «Априлия».

Инцидент произошёл сегодня, 5 февраля, Мартина сбросило с мотоцикла, и он ударился шлемом об асфальт, но остался в сознании, после чего был доставлен в медицинский центр.

У испанца были диагностированы закрытый перелом правой руки и сразу три закрытых перелома левой ноги. Он пропустит оставшуюся часть тестовых заездов.

Напомним, также в аварию попал испанец Рауль Фернандес, у него диагностированы переломы руки и пятки.

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