Чемпион MotoGP Мартин получил множественные переломы из-за падения на тестах

Действующий чемпион MotoGP испанец Хорхе Мартин получил множественные переломы из-за аварии на тестах в Малайзии, сообщает пресс-служба команды «Априлия».

Инцидент произошёл сегодня, 5 февраля, Мартина сбросило с мотоцикла, и он ударился шлемом об асфальт, но остался в сознании, после чего был доставлен в медицинский центр.

У испанца были диагностированы закрытый перелом правой руки и сразу три закрытых перелома левой ноги. Он пропустит оставшуюся часть тестовых заездов.

Напомним, также в аварию попал испанец Рауль Фернандес, у него диагностированы переломы руки и пятки.

Материалы по теме Хорхе Мартин и Рауль Фернандес попали в жёсткие аварии на тестах MotoGP

Опаснейшая авария мотоциклиста на уличной гонке