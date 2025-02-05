Nissan откажется от слияния с Honda — Reuters

Компания Nissan, которая переживает финансовые трудности и может быть закрыта в течение года, отказалась от объединения с Honda, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

О переговорах Nissan и Honda стало известно в конце 2024 года. По данным Reuters, сделка по слиянию двух компаний оценивалась бы в $ 60 млрд, а альянс Honda и Nissan стал бы третьим по величине автопроизводителем в мире.

Что именно стало причиной отказа Nissan в данный момент, неизвестно. Так, японское издание Nikkei сообщает, что сторонам не удалось договориться об условиях сделки. В то же время, согласно публикации Wall Street Journal, в Honda предложили поглотить Nissan, сделав его своей дочерней структурой, а не равноправным партнёром.

Напомним, в конце ноября 2024 года стало известно, что из-за падения продаж в США и Японии Nissan пришлось сократить более 9000 рабочих мест и уменьшить производство почти на 20%. Кроме того, в третьем квартале 2024 года компания понесла убытки в размере 9,3 млрд йен (около $ 60 млн).