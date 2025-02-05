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Болид Brawn GP BGP001 Дженсона Баттона выставлен на аукцион

Болид Brawn GP BGP001 Дженсона Баттона выставлен на аукцион
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Автомобиль BGP001, на котором Дженсон Баттон выиграл чемпионский титул в 2009 году в составе команды «Браун», будет продан на аукционе Bonhams. Об этом информирует пресс-служба аукционного дома. Торги состоятся 3 мая во время проведения Гран-при Майами.

«Этот автомобиль представляет собой уникальную возможность стать обладателем подлинной части истории автоспорта», — говорится в сообщении Bonhams.

Фото: Bonhams

В 2009 году Дженсон за рулём Brawn BGP 001 выиграл 6 из 17 этапов. В соответствии с соглашением с командой, шасси #01 по окончания сезона в личное пользование получил сам Баттон. Шасси #02 досталось руководителю гоночного коллектива Россу Брауну, а поставщику двигателей «Мерседесу» – шасси #03. При этом изначально «Мерседес» предложил Баттону создать реплику, заявив, что свободного шасси нет. Это вызвало споры, но вопрос в результате был решён в пользу гонщика.

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